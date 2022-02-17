МИД Франции озвучил позицию Путина насчет признания ДНР и ЛНР

Российские власти не будут принимать в расчет инициативу Госдумы о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганских народных республик. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Французский дипломат отметил, что президент страны Эммануэль Макрон получил такие данные от российского коллеги Владимира Путина. Слова Ле Дриана привело РИА «Новости».

«Президент Путин заявил президенту Макрону, что эта инициатива Коммунистической партии РФ и что он не будет принимать эту инициативу в расчет», — пояснил глава МИД Франции на заседании Сената по международным делам.

Министр счел ситуацию хорошей. По его словам, Минские соглашения могли быть разрушены, если бы процесс дошел до конца. Когда именно Путин и Макрон обсуждали возможное признание ДНР и ЛНР, Ле Дриан уточнять не стал.

Депутаты ГД РФ поддержали проект обращения о признании ДНР и ЛНР большинством голосов. Российский лидер отмечал, что парламентарии ориентировались в своем выборе на мнение общества. Обращение Госдумы Путин получил и принял его к сведению.