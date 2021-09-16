Президент Путин рассказал о нескольких десятках заболевших ковидом в его окружении

Президент Владимир Путин заявил, что в его окружении COVID-19 заболели несколько десятков человек. Сам глава государства сейчас находится на самоизоляции. Об этом российский лидер заявил во время саммита глав государств-членов ОДКБ. Путин принимает участие в заседании в режиме видеоконференции.

В своем выступлении Путин заявил, что жалеет об отмене своего визита в Душанбе, где проходит саммит. Но это вынужденная мера, которая не помешает обсудить ключевые задачи, которые стоят перед Организацией Договора о коллективной безопасности.

«К сожалению, вынужден был в последний момент отменить свой визит в Душанбе, мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два — несколько десятков человек. И теперь приходится в течение нескольких дней соблюдать режим самоизоляции», — привела цитату Путина пресс-служба Кремля.