Песков в шутку сравнил эффективность Путина и «Спутника V»

Президент Владимир Путин, который накануне ушел в самоизоляцию, работает и чувствует себя хорошо. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Чувствует он себя прекрасно, он абсолютно здоров, продолжает работать. Скажу так: и Путин, и „Спутник V“ работают в обычном режиме. Эффективность „Спутника V“ доказана, она весьма высокая, эффективность президента Путина еще выше», — сказал Песков, его процитировал «Интерфакс».

Представитель президента заверил, что в работе Путина из-за самоизоляции ничего не изменилось. Она не привела к сужению общения и замедлению рабочего графика. Песков также заверил журналистов в том, что Владимир Путин делает все необходимые тесты.

Говоря о коронавирусе, Песков также отверг возможность введения нового локдауна.

Владимир Путин самоизолировался из-за случаев коронавируса в его окружении. Из-за этого президент не примет очного участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС.