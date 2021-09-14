Путин провел целый день с заразившимся коронавирусом человеком

Президент России Владимир Путин рассказал, что в течение всего дня общался с заразившимся коронавирусом человеком. Но титр антител у главы государства по-прежнему высокий.

Путин напомнил, что ему пришлось отложить поездку в Таджикистан из-за того, что в его близком окружении несколько человек заболели ковидом.

«Один из этих сотрудников — человек, который работает со мной в непосредственной близости. У него титр упал, но он ревакцинировался, судя по всему, поздновато. Через три дня после ревакцинации он заболел. Я накануне общался с ним очень близко в течение всего дня. Это естественный эксперимент, посмотрим, как реально сработает на практике „Спутник V“», — сказал глава государства на заседании с правительством.

Президент отметил, что титр антител у него достаточно высокий, и выразил надежду, что российская вакцина покажет свои высокие параметры по защите от коронавируса.

О своей прививке Путин впервые рассказал во время прямой линии в конце июня. Он отметил, что в феврале, когда он вакцинировался, в России в гражданском обороте было две вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Путин подчеркнул, что оба препарата хорошие и он мог выбрать любой.

«Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно больше. И принял для себя решение привиться „Спутником V“. Тем более Вооруженные силы у нас прививаются им, а я верховный главнокомандующий», — заключил президент.