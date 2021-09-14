Президент Путин ушел в самоизоляцию из-за коронавируса

Президент Владимир Путин сообщил, что в связи с множеством случаев коронавируса в его окружении он должен соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Из-за ухода в самоизоляцию Владимир Путин примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции.

Саммит ШОС в Душанбе состоится 16–17 сентября. В нем примут участие главы государств — членов ШОС: президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров, премьер-министр Пакистана Имран Хан, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Главы государств — наблюдателей при ШОС: президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Ирана Ибрахим Раиси.

В качестве почетного гостя на саммит приедет президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Также в мероприятии примут участие генеральный секретарь ШОС Владимир Норов и директор Исполкома региональной антитеррористической структуры ШОС Джумахон Гиесов.

В режиме онлайн помимо Владимира Путина выступать будут премьер-министр Индии Нарендра Моди, председатель Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.