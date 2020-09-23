Препятствий для возвращения блогера Алексея Навального нет. В Кремле ему пожелали скорейшего выздоровления и отметили, что намерены разобраться в случившемся.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Владимира Путина. Его слова процитировало РИА «Новости».

В ответ на новость о выписке блогера из берлинской клиники «Шарите» Песков отметил, что Кремль сейчас с осторожностью относится к подобным сообщениям, потому что не знает, какие из них правдивы, а какие — нет.

«В любом случае это, конечно, очень здорово, если действительно пациент поправляется. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что Алексей Навальный может вернуться в Россию в любой момент, однако официально встречать его в стране не планируют.

Дмитрий Песков также отметил, что Кремль намерен разобраться в том, что случилось с Навальным. Российские врачи не обнаружили отравляющих веществ в организме блогера, в то время как их немецкие коллеги утверждают обратное.

«Мы не склонны что-либо отвергать. Мы хотим только убедиться и хотим понять, о чем идет речь, дабы сопоставить. Но для того, чтобы сопоставить, убедиться и понять, нам нужно обладать информацией, в которой, к сожалению, нам пока отказывают», — подчеркнул Песков.

По его словам, Владимиру Путину докладывали, что «Новичок» может быть синтезирован во многих странах, в некоторых случаях невозможно установить его происхождение.

Алексею Навальному резко стало плохо во время полета — экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Омске. По результатам обследований блогера врачи сообщили, что его состояние ухудшилось из-за нарушения обмена веществ, которое вызвало резкое изменение сахара в крови. По какой причине это могло произойти — неизвестно.

Семья Навального перевезла его на лечение в Германию. Вскоре после этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что блогера якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок». 22 сентября Навального выписали из клиники.