Адвокат объяснил, почему Германия не начнет расследовать дело Навального

Германия не может начать уголовное расследование по делу Алексея Навального по двум причинам. Во-первых, преступление, которое якобы произошло, совершили на территории другой страны против человека, у которого нет германского гражданства. Во-вторых, ФРГ это политически невыгодно.

Об этом «360» рассказал адвокат Ринат Мещеров. Он отметил, что ни Уголовный кодекс, ни Уголовно-правовой кодекс ФРГ не предусматривают возбуждение уголовного дела в данном случае.

«Преступление якобы было совершено на территории другого государства, и в нем фигурирует гражданин тоже другого государства — никакого отношения к Германии данная ситуация не имеет. Она не входит в перечень тех ситуаций, когда компетентные органы ФРГ вправе проводить расследование», — пояснил он.

В данном случае они могут провести расследование ранее озвученных заявлений о том, что Навального в самолете, который принадлежал ФРГ, во время транспортировки в Германию, или в клинике на территории ФР, где он проходит лечение.

Возбуждение таких проверок не выгодно властям Германии, потому что между ФРГ и Россией достигнуто соглашение об оказании помощи и предоставлении материалов расследования той стране, в юрисдикции которой находится уголовное дело. Это соглашение действует в рамках Европейской конвенции по взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Это значит, что материалы, которые Германия соберет по данному инциденту, по запросу нужно будет отправить компетентным органам России для проведения оценки. Адвокат отметил, что сегодня страна не продемонстрировала ни одного документа, только голословные политические заявления о том, что какая-то лаборатория выявила отравляющее вещество из класса боевых, которое разработано на территории России.

«Получается странная ситуация: наше вещество, которым якобы травят людей, нашим лабораториям неизвестно. А лабораториям другой страны это якобы секретное вещество известно прекрасно — они его на счет раз берут и находят. Тут и момент такой: пока политики говорят „есть информация о том, что отравили таким-то веществом“ — это все политика и красивые слова, чтобы в очередной раз обвинить Россию непонятно в чем», — подчеркнул Ринат Мещеров.

Адвокат отметил, что в таком случае Германии невыгодно инициировать расследование уголовного дела с политической точки зрения. Ведь в таком случае ФРГ придется обнародовать все результаты экспертиз и проверок, которые она проводила. Известно, что они противоречат тем результатам, которые были получены Россией.

«Соответственно, тогда нужно будет проводить расследование — если ФРГ действительно обнаружила эти вещества, то как они попали? Потому что, как справедливо отмечалось, они могли попасть как в момент транспортировки в самолете, так и непосредственно в клинике», — заключил Мещеров.