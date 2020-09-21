Российские полицейские опросили около 200 человек в ходе проверки ситуации с Навальным

Сотрудники транспортной полиции опросили внушительное количество людей в рамках доследственной проверки по факту произошедшего с Алексеем Навальным. Сейчас эксперты проводят анализ полученных данных, проверка продолжается.

«Для получения сведений, которые могли бы помочь восстановить картину произошедшего, опрошено около 200 человек. Это граждане, которые контактировали с Навальным либо были очевидцами его пребывания в Томске и Томской области, а также часть пассажиров, летевших в одном самолете с ним», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы управления на транспорте МВД РФ по СФО.

Также в ведомстве сообщили, что после опубликованных в Сети видео соратников Навального, в МВД решили повторно допросить сотрудников фонда.

В понедельник Алексей Навальный вышел на связь в социальных сетях. В своем посте он потребовал вернуть ему одежду, в которой был 20 сентября. Все вещи остались в России.

Навальному стало плохо на борту самолета, выполнявшего рейс Томск — Москва. В результате воздушное судно совершило экстренную посадку в Омске, где местным врачам удалось спасти блогеру жизнь. После его перевезли в немецкую клинику «Шарите».