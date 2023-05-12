Власть 12 мая 2023, 18:22 Повод для большой войны увидели в ордере МУС об аресте Путина Медведев назвал МУС инструментом поджигателей войны из-за ордера на арест Путина РИА «Новости»

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Международный уголовный суд решением выдать ордер на арест президента России Владимира Путина стал политическим инструментом поджигателей войны. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме.

Он подчеркнул, что во все времена ордер на арест главы государства становился поводом для перехода к боевым действиям.

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«По сути, МУС выступил в качестве политического инструмента поджигателей войны. Что такое ордер на арест иностранного лидера? <…> Это casus belli (с лат. „повод для войны“ — прим. ред.), за которым может последовать начало войны», — заявил Медведев.

Ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Белово Международный уголовный суд выдал в середине марта в рамках рассмотрения дела о якобы похищении детей с территории Украины. Так в организации трактовали эвакуацию несовершеннолетних из мест, где идут боевые действия.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова напомнила, что Россия не входит в число стран, которые стали участниками Римского статута. Поэтому никаких обязательств по решениям Международного уголовного суда не несет, а все подобные ордера этой инстанции считает юридически ничтожными.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пообещал внести законопроект о запрете деятельности Международного уголовного суда в России. Он подчеркнул, что норму распространят на все организации, которые ведут работу против страны.

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин анонсировал объявление в розыск прокурора и трех судей Международного уголовного суда, которые приняли решение о выдаче ордера на арест президента России.