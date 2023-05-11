Общество 11 мая 2023, 13:54 Выдавших ордер на арест Путина судей МУС объявят в розыск Бастрыкин: СК собирается объявить в розыск судей МУС, выдавших ордер на арест Путина РИА «Новости»

Читать 360tv в

СК РФ готовится объявить в розыск судей Международного уголовного суда, которые выдали ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, выступая на сессии в рамках Петербургского международного юридического форума, сообщил ТАСС.

«Прокурора суда, председателей и трех судей, которые активно влияли на принятие этого решения, мы скоро объявим в розыск», — подчеркнул Бастрыкин.

Реклама

В конце марта СК возбудил уголовное дело против прокурора МУС в Гааге Карима Ахмад Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Решение последовало после того, как они выдали ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В СК тогда подчеркнули, что уголовное преследование президента России и уполномоченного по правам ребенка незаконно, так как для привлечения их к уголовной ответственности нет никаких оснований.

Также в ведомстве напомнили, что по Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции других стран.