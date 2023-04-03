Власть 03 апреля 2023, 17:06 Госдума подготовит поправки о запрете в России деятельности МУС Спикер Володин: профильные комитеты Госдумы готовят поправки о запрете деятельности МУС РИА «Новости»

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Профильные комитеты Госдумы готовят поправки о запрете в России Международного уголовного суда, а также других международных органов, деятельность которых направлена против РФ. Об этом сообщил Telegram-канал нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание по подготовке соответствующих изменений в законодательство. Он предложил ввести уголовную ответственность за призывы к исполнению решений международных органов, ведущих антироссийскую политику.

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«С этой целью готовятся предложения о введении в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы норм по наказанию в виде штрафов и лишения свободы», — говорится в сообщении.

Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас рассказал, что Международный уголовный суд встал на путь самоликвидации, выдав ордер на «арест» президента Владимира Путина. По словам сенатора, России стоит пойти на зеркальные меры в отношении всей судей МУС.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал ничтожными действия Международного суда. Он пояснил, что члены МУС подвержены влиянию некоторых стран. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что действия МУС не повлияют на участие российских делегаций в работе ООН и членстве в ее органах.