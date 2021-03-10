Сбой в работе государственных сайтов произошел после того, как РКН замедлил Twitter

В России перестали работать сайты Госдумы, Кремля и Роскомнадзора. Проблемы возникли после того, как ведомство объявило о замедлении работы Twitter.

Помимо сайта Госдумы, перестали грузиться страницы самого Роскомнадзора, сайта правительства России и сайт президента. Если первые три совсем не грузятся, то на сайт правительства можно зайти через несколько секунд.

Также упали сайты:

«Ростелекома»;

Госдумы (работа уже восстановлена) и Кремля;

Роскомнадзора;

правительства (работа восстановлена);

МВД (работа восстановлена);

СК РФ;

Совета Федерации (работа восстановлена);

Совета безопасности РФ;

Минцифры (работа восстановлена);

Минэкономразвития.

Ранее замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил «Интерфаксу», что юридические основания для полной блокировки Twitter в России есть, но ведомство такие меры пока не принимает.

Изданию «Подъем» Вадим Субботин заявил, что между сбоями в работе сайтов органов власти и ведомств и решением РКН замедлить работу Twitter нет связи.

На сайте Роскомнадзора сообщили, что в связи с систематическим неисполнением требований об удалении запрещенного в РФ контента Twitter был внесен в перечень угроз, скорость его работы с 10 марта замедлена на всех мобильных и на половине стационарных устройств. После этого многие российские пользователи начали жаловаться, что в соцсети не грузятся картинки и не работают реплаи.

Член профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что в следующий раз меры по замедлению работы могут коснуться соцсети Facebook, если он не удалит противоправный на территории России контент.

Проблемы с выходом в интернет начались 10 марта у пользователей «Ростелекома». Сбои начались после 11:00 по московскому времени.

В 2018 году Роскомнадзор пытался заблокировать мессенджер Telegram. В черном списке тогда оказались более 15 миллионов IP‐адресов, в том числе принадлежащие Amazon и Google, — они использовались для обхода блокировки. Проблемы с загрузкой сайтов возникли у некоторых ретейлеров, у нескольких сетей кассовых аппаратов, а также некоторых платежных систем банков. С перебоями работали сайты многих крупных компаний и СМИ.