Facebook назвали следующим кандидатом на замедление в России

Меры по замедлению трафика в России в следующий раз могут коснуться соцсети Facebook. Об этом заявил член профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

По его словам, Facebook «хотя бы иногда пытается что-то объяснять в случае выдвижения претензий от Роскомнадзора», но на платформе тоже есть противоправная информация. Об этом сообщил «Интерфакс».

Горелкин заявил, что «Twitter не удаляет вообще ничего». Это касается не только политических тем. Речь идет об аккаунтах, которые связаны с суицидом, наркомафией. Депутат добавил, что те мизерные штрафы, которые выписывают, сервис демонстративно игнорирует. Горелкин считает правильным, что российские власти обозначили свою позицию.

«Наши власти объективные и очень терпеливые. С точки зрения правового механизма такие меры отрегулированы», — подчеркнул парламентарий.

Роскомнадзор с 10 марта принял решение замедлить работу Twitter на всех мобильных устройствах и половине стационарных из-за неудаления запрещенного контента. Ведомство пообещало продолжать вводить меры против соцсети.