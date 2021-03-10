Роскомнадзор с 10 марта замедлил Twitter за неудаление запрещенного контента

Роскомнадзор с 10 марта решил замедлить работу Twitter на всех мобильных устройствах и половине стационарных за неудаление запрещенного контента. Ведомство пообещало продолжать вводить меры против соцсети.

«В Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляется контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскомнадзора.

В связи с этим, ведомство направило более 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении противоправных ссылок и публикаций. По данным на 10 марта, неудаленными остаются 3168 материалов с запрещенной информацией.

Меры воздействия на социальную сеть будут продолжены вплоть до блокировки, пока на платформе не будет удалена запрещенка. Более того, распространение информации Twitter внесено в перечень угроз.

Накануне стало известно, что Facebook и Twitter могут оштрафовать за отказ удалить призывы к детям участвовать в акциях протеста.