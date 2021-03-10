Российские пользователи Twitter пожаловались на медленную работу соцсети

Роскомнадзор с 10 марта замедлил работу Twitter. Российские пользователи жалуются на медленную загрузку фотографий и видео.

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса „согласно регламенту“. Замедление будет реализовано на 100% мобильных устройств и на 50% стационарных устройств», — сообщили на сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что если Twitter не удалит противоправный контент, то его могут заблокировать.

Российские пользователи пожаловались, что работа социальной сети действительно замедлилась. У большинства не подгружаются картинки ни в постах, ни на аватарках. С публикацией постов проблем нет.

Сенатор Александр Башкин сказал в беседе с РИА «Новости», что решение Роскомнадзора по Twitter послужит холодным душем для соцсетей, не выполняющих российский закон.