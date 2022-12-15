Власть 15 декабря 2022, 13:19 Польшу уличили в неготовности признать факты о крушении самолета Качиньского Песков не увидел оснований в обвинении России за крушение самолета Качиньского РИА «Новости»

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Власти Польши не готовы принять факты о крушении самолета с президентом Лехом Качиньским под Смоленском в 2010 году. Они продолжают искать виноватых и в очередной раз обвинили Россию. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал решение польского Сейма возложить ответственность на Россию за крушение президентского рейса.

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«Польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, отказываются признавать трагические реалии происшествия», — подчеркнул Песков.

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Он добавил что решение польских депутатов о признании России — страной спонсором терроризма в Кремле воспринимают как продолжение истерики, направленной против нашего государства.

Самолет Ту-154 с польской делегацией во главе с президентом Польши Лехом Качиньским потерпел крушение под Смоленском 10 января 2010 года. На месте погибли 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

Межгосударственный авиационный комитет по итогам проведенного расследования сообщил, что опустившийся в районе туман сделал видимость для экипажа борта ниже допустимой. Диспетчеры смоленского аэропорта сообщили пилотам борта о сложных погодных условиях, но экипаж пошел на посадку.

Комиссия по расследованию авиакатастроф Польши, спустя несколько лет заявила, что предоставленных российскими диспетчерами данных оказалось недостаточно. В отношении сотрудников аэропорта в сентябре 2020 года открыли дело. Польская прокуратура потребовала заочного ареста для диспетчеров, но окружной суд Варшавы оставил этот запрос без удовлетворения.