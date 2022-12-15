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15 декабря 2022, 12:35

Решение Польши в отношении России назвали продолжением истерики

Кремль не согласился с решением Польши признать Россию «страной, поддерживающей терроризм»

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Кремль не согласен с решением Польши признать Россию «страной, поддерживающей терроризм», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эти действия являются продолжением антироссийской истерики, сообщил ТАСС.

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Вечером 14 декабря польский Сейм принял резолюцию о признании России «страной, поддерживающей терроризм».

Дмитрий Песков

Россия

Польша

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