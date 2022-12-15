Решение Польши в отношении России назвали продолжением истерики

Кремль не согласился с решением Польши признать Россию «страной, поддерживающей терроризм»

Кремль не согласен с решением Польши признать Россию «страной, поддерживающей терроризм», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эти действия являются продолжением антироссийской истерики, сообщил ТАСС.