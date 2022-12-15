15 декабря 2022, 12:35
Решение Польши в отношении России назвали продолжением истерики
Кремль не согласился с решением Польши признать Россию «страной, поддерживающей терроризм»
Кремль не согласен с решением Польши признать Россию «страной, поддерживающей терроризм», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, эти действия являются продолжением антироссийской истерики, сообщил ТАСС.
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Вечером 14 декабря польский Сейм принял резолюцию о признании России «страной, поддерживающей терроризм».
Дмитрий Песков
Россия
Польша
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