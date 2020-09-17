Польша потребовала ареста смоленских диспетчеров по делу Качиньского

Она пояснила, что речь идет о трех авиационных диспетчерах, которые работали в аэропорту «Смоленск-Северный».

«Следственная группа № 1 Генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотув с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный», — сообщила представитель прокуратуры.

Если суд удовлетворит ходатайство об аресте, то это позволит Польше объявить россиян в международный розыск с последующей их выдачей в Варшаву.

Самолет Ту-154 с польской делегацией во главе с президентом страны Лехом Качиньским 10 января 2010 года летел на траурные мероприятия в Катынь. Во время посадки в аэропорту «Смоленск — Северный» борт потерпел крушение. Погибли 88 пассажиров и восемь членов экипажа.

Международный авиационный комитет России в ходе расследования установил, что все системы самолета работали нормально. Но опустившийся туман сделал видимость ниже допустимой. Диспетчеры сообщили об этом экипажу, но пилоты решили посадить самолет.

Комиссия по расследованию авиакатастроф Польши признала, что экипаж допустил ошибку, но при этом отметил недостаточное аэронавигационное обеспечение полета со стороны диспетчеров и малую техническую обеспеченность аэропорта. В 2018 году это решение аннулировали и начали повторное расследование.