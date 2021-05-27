Суд Польши отказал в аресте смоленского диспетчера по делу Качиньского

Окружной суд Варшавы оставил без удовлетворения запрос Генпрокуратуры Польши о заочном аресте российского авиадиспетчера Павла Плюснева по делу о крушении самолета президента Качиньского под Смоленском. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

В ведомстве напомнили, что по делу проходят еще двое диспетчеров — Виктор Рыженко и Николай Краснокутский. По этим фигурантам суд отложил заседание на неопределенный срок. Поводом стало непредоставление Россией адвокатов для выступления в защиту подозреваемых.

В отношении Павла Плюснева прокурор не смог представить достаточно доказательств его причастности для придания ему статуса подозреваемого.

Польский самолет Ту-154 потерпел крушение под Смоленском 10 января 2010 года. Делегация во главе с президентом Лехом Качиньским летела на траурные мероприятия в Катынь. Жертвами катастрофы стали 88 человек и восемь членов экипажа.

Межгосударственный авиационный комитет установил, что все системы самолета работали нормально. Но опустившийся туман сделал видимость ниже допустимой. Диспетчеры сообщили об этом экипажу, но пилоты решили посадить самолет.

Ошибку экипажа признала комиссия по расследованию авиакатастроф Польши. Но при этом там отметили, что диспетчеры предоставили недостаточно данных, а сам аэропорт не был достаточно оснащен. В 2018 году это решение аннулировали и начали новое расследование. Оно продолжается до сих пор.

Дело по аресту диспетчеров открыли в сентябре 2020 года.