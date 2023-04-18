Власть 18 апреля 2023, 08:35 Появилось видео Путина с иконой, которую он подарил военным в ЛНР «Звезда» показала кадры с президентом Путиным и иконой, которую он подарил военным в ЛНР Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин внезапно приехал в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, где поздравил военнослужащих с прошедшей Пасхой. Кадры момента, когда глава государства показывает икону, подаренную бойцам, опубликовал телеканал «Звезда».

Президент рассказал, что на иконе изображена одна из святых Вооруженных сил. По его словам, ее владельцем был один из наиболее успешных министров обороны Российской империи.

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«Это копия, есть еще одна копия и подлинник», — уточнил Путин.

Путин заслушал доклады командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского и других высших офицеров по ситуации на Запорожском и Херсонском направлениях.

Также глава государства отправился в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР. Об обстановке на Луганском направлении ему доложили генерал-полковник Александр Лапин и другие военачальники.

Это первый визит Путина в Луганскую Народную республику и ЛНР. До этого в марте он был в ДНР. Российский лидер пообщался с жителями Мариуполя и осмотрел ряд объектов там.