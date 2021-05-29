Появилось видео прогулки Путина и Лукашенко на яхте

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко отправились на морскую прогулку на яхте. Их сопровождал сын президента Белоруссии Николай. Видео с места показал Telegram-канал «Пул первого».

На опубликованных кадрах видно, что Александра Лукашенко с сыном Николаем к яхте подвез катер. На месте их встретил Владимир Путин. Мужчины пожали друг другу руки и отправились обедать. После лидеры двух стран оставили Николая, сами спустились на нижнюю палубу, где продолжили общение и смотрели на дельфинов. На прощание Путин и Лукашенко обнялись, белорусский лидер снова пошел на катер, откуда помахал президенту России.

Встреча президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко началась в Сочи в минувшую пятницу, 28 мая. Они провели переговоры продолжительностью более пяти часов. Сегодня общение продолжилось в неформальной обстановке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что беседа касалась экономического взаимоотношения двух стран и борьбы с пандемией. Он пояснил, что Минск получит второй транш в 500 миллионов долларов в ближайшее время.

Отдельно Владимир Путин поднял вопрос об арестованной в Миске россиянке Софии Сапеге, которую сняли с самолета авиакомпании Ryanair после посадки.

«Нам ее судьба небезразлична, но принимаем во внимание, что у нее есть вид на жительство в Белоруссии», — заявил Песков и уточнил, что российский лидер дал поручение Министерству иностранных дел следить за ситуацией вокруг девушки. Представитель Кремля отметил, что Россия считает посадку самолета Ryanair выполненной по международным нормам.

Кроме того, министерства транспорта России и Белоруссии займутся совместной работой во время летних отпусков граждан, а также вывезут из стран Европы остающихся там белорусов.