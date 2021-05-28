Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи продлились более пяти часов

Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко в Сочи продолжалась более пяти часов. Переговоры официально завершились. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Лидеры двух стран беседовали пять часов 15 минут.

«Переговоры Путина и Лукашенко только что завершились», — сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее он предупреждал, что официальных заявлений для прессы по итогам переговоров президенты делать не будут.

В открытой части встречи президент России Владимир Путин заявил, что вопрос интеграции России и Белоруссии должен идти с удобной для обеих стран скоростью, а значит спешить с этим нельзя. Также он сообщил, что запуск первого блока Белорусской АЭС запланирован на июнь.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что на встрече раскроет всю информацию о посадке самолета авиакомпании Ryanair. По его словам, ситуацию в республике продолжает раскачивать оппозиция.

Путин назвал реакцию международного сообщества на ситуацию в аэропорту Минска «всплеском эмоций». Он напомнил, что подобное происходило с самолетом президента Боливии Эво Моралеса, когда спецслужбы США искали экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

«Президента вывели из самолета — и ничего, тишина», — подчеркнул российский лидер.

Перед встречей в Кремле говорили, что основными темами переговоров станут экономика и развитие двусторонних связей.

Дмитрий Песков напомнил, что Россия прямо и косвенно оказывает финансовую помощь союзной республике.

Он не исключил также, что президенты обсудят ситуацию с арестом в Минске россиянки Софии Сапеги, которая находилась на борту самолета Ryanair. С ней задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. В Белоруссии против журналиста завели несколько уголовных дел.

Самолет Ryanair сел в аэропорту Минска после сообщения диспетчера аэропорта о полученном письме о заложенном взрывном устройстве. При осмотре борта правоохранители ничего не нашли.