Кремль раскрыл итоги двухдневных переговоров Путина и Лукашенко

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков раскрыл итоги переговоров президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Пескова, стороны согласовали второй транш кредита России для Белоруссии. Минск получит 500 миллионов долларов из 1,5 миллиарда до конца июня.

Лукашенко детально проинформировал Путина в Сочи о ситуации с самолетом Ryanair и судьбе арестованной в Минске россиянки Софии Сапеги.



«По инициативе Путина была поднята тема российской гражданки, которая находится в СИЗО. Нам ее судьба небезразлична, но принимаем во внимание, что у нее есть вид на жительство в Белоруссии», — процитировал Пескова журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

При этом российский лидер дал поручение Министерству иностранных дел следить за ситуацией вокруг девушки.

Песков также заявил, что позиция Москвы по поводу посадки самолета Raynayr в Минске 23 мая основана на четком соблюдении международных норм авиасообщения.

Представитель Кремля отметил, что президенты дали поручение министерствам транспорта выстроить совместное авиасообщение по возвращению граждан Белоруссии из Европы, а также наладить совместную работу на время отпусков граждан обеих стран.

По словам представителя Кремля, главными темами обсуждения стали экономическое взаимодействие и борьба с пандемией. Лидеры обсудили вопрос совершенствования налоговых и таможенных органов в рамках Союзного государства.

«Проговаривались общие подходы организации таможенного и налогового дела», — пояснил Песков. Он отметил, что дополнительной экономической помощи Лукашенко не просил, но понял вопрос о дополнительных полетах «Белавиа» в Россию.

Встреча президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко началась в Сочи в минувшую пятницу, 28 мая.

В открытой части встречи Путин заявил, что вопрос интеграции в Союзное государство должен проходить с комфортной для обеих стран скоростью, а значит спешить с этим нельзя. Кроме того он анонсировал запуск первого блока Белорусской АЭС, который пройдет в июне.

Александр Лукашенко пообещал, что покажет документы, раскрывающие подробности посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске. По его словам, ситуацию в республике раскачивает оппозиция.

Международную оценку ситуации в аэропорту Минска Путин назвал «всплеском эмоций». Он напомнил, что подобное происходило с самолетом президента Боливии Эво Моралеса, когда спецслужбы США искали экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена.

«Президента вывели из самолета — и ничего, тишина», — подчеркнул российский лидер.

Перед встречей в Кремле говорили, что основными темами переговоров станут экономика и развитие двусторонних связей.