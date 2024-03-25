Власть 25 марта 2024, 22:33 «По приказу из Вашингтона». Путин заявил, что на Украине создают новый «Гитлерюгенд» Путин: на Украине решили создать «Гитлерюгенд» в новом издании РИА «Новости»

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На Украине, выполняя приказы из Вашингтона, решили воевать до последнего украинца и создать новый «Гитлерюгенд». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по мерам безопасности после теракта в Crocus City Hall. Его слова привел официальный сайт Кремля.

По словам главы государства, цель теракта — посеять панику в российском обществе и попытаться показать украинцам, что «для киевского режима еще не все потеряно».

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«Нужно только исполнять приказы своих западных кураторов, воевать до последнего украинца, исполнять команду из Вашингтона, принимать новый закон о мобилизации, создавать что-то вроде гитлерюгенда в новом его, конечно, издании», — заявил президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что нападение террористов на Crocus City Hall выгодно тем, кто с 2014 года воюет с Россией руками киевского режима.

Глава государства поблагодарил силовиков за задержание террористов. Также Владимир Путин сообщил, что силовые структуры ищут заказчика террористического акта. Он выразил сомнение, что радикальные исламисты могли пойти на зверское преступление в священный для всех мусульман месяц Рамадан.