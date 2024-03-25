Власть 25 марта 2024, 21:53 Путин поблагодарил силовиков за задержание террористов Путин поблагодарил бойцов ФСБ, МВД, Росгвардии и МО за задержание террористов РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин выразил благодарность сотрудникам ФСБ, МВД, Росгвардии и Министерства обороны, которые совместными усилиями задержали преступников, устроивших теракт в Crocus City Hall. Слова главы государства привел официальный сайт Кремля.

«Я хочу поблагодарить сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны, которым я поручил предпринять все меры для задержания преступников, и это было сделано общими усилиями, в том числе и с использованием подразделений Росгвардии и Министерства обороны», — заявил Путин на совещании по мерам безопасности после теракта.

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Президент попросил сотрудников силовых ведомств регулярно докладывать о ходе расследования.

Владимир Путин также заявил, что нападение на Crocus City Hall выгодно тем, кто с 2014 года воюет с Россией руками Украины.