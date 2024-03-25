Власть 25 марта 2024, 21:44 Путин рассказал, кому выгоден теракт в Crocus City Hall Путин: теракт в Crocus City Hall выгоден тем, кто воюет с Россией РИА «Новости»

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Нападение террористов на Crocus City Hall может быть звеном в серии действий, кто воюет с Россией с 2014 года руками киевского режима. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании по ситуации вокруг теракта.

«Кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима», — сказал он

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Глава государства отметил, что нацисты никогда не брезговали использовать любые бесчеловечные средства для достижения своих целей.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта. Согласно данным СК, жертвами стали 139 человек.