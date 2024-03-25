Власть 25 марта 2024, 21:20 Путин заявил о поиске заказчика теракта в Crocus City Hall Путин сообщил, что заказчика теракта в Crocus City Hall уже ищут

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Президент России Владимир Путин заявил, что исполнители террористического акта в Crocus City Hall известны, сейчас ищут заказчика. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства рассказал об этом на совещании по мерам, принимаемым после теракта. Он добавил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы планируют получить ответы на целый ряд вопросов.

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В их числе и то, как радикальные исламисты пошли на такое преступление и тяжкие зверства в священный для всех мусульман месяц Рамадан, если они позиционируют себя как правоверных, исповедующих якобы «чистый ислам», добавил Путин.

Ранее МЧС РФ опубликовало новый список погибших при теракте в Сrocus City Hall, в котором имена 95 человек.