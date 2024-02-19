Власть 19 февраля 2024, 13:54 Песков заявил об отсутствии реакции Путина на смерть Навального Пресс-секретарь Песков: Кремль не занимается делом Навального РИА «Новости»

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Администрация президента переадресовала вопросы о смерти Алексея Навального компетентным органам. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил на брифинге, что глава государства Владимир Путин не комментировал его гибель в колонии «Полярный волк», сообщила «Газета.ru».

«Нет, не было», — ответил он на вопрос о реакции президента.

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Дмитрий Песков отказался комментировать слова о том, что Алексея Навального считали «главным критиком Путина». Журналисты спросили, когда завершатся формальные процедуры и родственникам заключенного выдадут его тело. Пресс-секретарь заявил, что администрация президента не занималась этими вопросами, это не в ее компетенции.

Заявления западных политиков о смерти Алексея Навального Дмитрий Песков назвал хамскими. Он предупредил, что они не нанесут ущерб президенту.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» в Ямало-Ненецком автономном округе. Следком инициировал проверку.