Общество 16 февраля 2024, 14:59 СК начал проверку после смерти Навального в ямальской колонии СК сообщил о начале проверки после смерти Навального в ИК-3 на Ямале РИА «Новости»

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Следователи приступили к проверке по факту смерти Алексея Навального в исправительной колонии № 3. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«В установленном законом порядке проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.

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Также в обстоятельствах смерти Навального будет разбираться комиссия Федеральной службы исполнения наказаний. Во ФСИН ранее сообщили, что смерть наступила скоропостижно 16 февраля.

Навальный был на прогулке, после нее ему стало плохо, он практически сразу потерял сознание. Прибывшие медики скорой не смогли его спасти.

По информации источника RT, причиной смерти Навального стал оторвавшийся тромб. Официально эта информация подтверждена не была.