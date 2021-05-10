Песков рассказал об очном участии Путина в ПМЭФ

Президент России Владимир Путин намерен принять участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в очном формате. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Планируется очно», — сообщил представитель Кремля в ответ на вопрос ТАСС о том, как глава государства собирается участвовать в ПМЭФ.

В конце марта президент сделал прививку от коронавируса. Сегодня он рассказал журналистам, что результат вакцинации был позитивным.

«Сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности: он у меня 15 оказался», — пояснил он.

В понедельник президент также примет участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи.

ПМЭФ-2021 пройдет в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня. Всех участников форума в этом году проверят на наличие коронавируса. ПЦР-тест можно будет сдать в специально развернутых для этого пунктах.

По словам советника президента РФ, ответственного секретаря Оргкомитета ПМЭФ Антона Кобякова, на мероприятии будут соблюдены все меры безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, разработанные Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ.