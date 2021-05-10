Путин сыграет в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи

Президент России Владимир Путин примет участие в гала-матче Ночной хоккейной лиги в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да. Будет матч! Ждем», — заявил представитель Кремля в комментарии Life.

Финальный этап X Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги начался в Сочи в начале мая. По мнению президента РФ, Ночная лига — это яркий бренд современной России.

На открытии фестиваля президент заявил, что РФ зарекомендовала себя как законодательница мод в хоккее. Это стало возможным благодаря энтузиазму выдающихся хоккеистов, которые 10 лет назад помогли создать Ночную лигу.

«Мы подарили миру целую плеяду легендарных игроков и тренеров. Их незабываемые победы на Олимпийских играх, чемпионатах мира, крупнейших международных турнирах стали неотъемлемой частью спортивной славы России», — подчеркнул он.

В последние годы президент не раз играл в матчах Ночной хоккейной лиги. Главная ее задача — развитие массового хоккея в России, организация всероссийских любительских соревнований.