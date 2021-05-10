Путин раскрыл результаты своей вакцинации от ковида

Президент России Владимир Путин рассказал, что после прививки от коронавируса имеет хорошие показатели антител. Соответствующий тест он сдал 9 мая.

«Как раз девятого, вчера, взяли анализы, и результат позитивный. Вот вы сказали о титрах, сейчас специалисты говорят о коэффициенте позитивности, он у меня 15 оказался», — сказал глава государства.

Прививку с первым компонентом отечественной вакцины от коронавируса Путин сделал 23 марта. Президент позже рассказал, что у него не было никаких побочных явлений после укола. Однако в течение нескольких часов после прививки он ощущал небольшой дискомфорт в месте укола на левой руке.

Президент сообщил, что на сегодняшний день уже почти 21 миллион жителей России вакцинировался от коронавируса. По мнению Путина, эпидемическую ситуацию в стране уже можно считать стабильной. Тем не менее глава государства напомнил о необходимости соблюдать масочный режим и призвал граждан активнее вакцинироваться. В Минздраве РФ полагают, что коллективный иммунитет к коронавирусу сформируется в стране к сентябрю.