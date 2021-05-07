Участников ПМЭФ-2021 проверят на коронавирус перед форумом

Всех участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в этом году проверят на наличие коронавируса. ПЦР-тест можно будет сдать в специально развернутых для этого пунктах.

Кроме того, участники форума должны будут в личном кабинете заполнить данные о перенесенной инфекции, наличии антител и пройденной вакцинации. При этом всем сотрудникам и гостям порекомендовали привиться перед форумом, который состоится 2 июня.

Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу организаторов.

Пункты тестирования разместят в Пулково, на Московском вокзале и в городских отелях. Тестирование начнется с 1 июня. Сам тест нужно будет сдать не позднее чем за сутки до посещения форума. В пресс-службе отметили, что результаты будут действительны в течение всего периода проведения форума, эта информация будет также автоматически загружена в систему аккредитации.

Также на форуме организуют термометрию, на территории «Экспофорума» установят рециркуляторы и обеззараживатели воздуха.