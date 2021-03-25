Песков рассказал о состоянии Путина после прививки от коронавируса

Никаких побочных эффектов на второй день после вакцинации от коронавируса у президента России Владимира Путина нет. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

Путин привился от коронавируса во вторник, 22 марта. После прививки президент чувствует себя хорошо, сообщил Песков. Никаких побочных эффектов после вакцинации у Путина нет, отметил он.

В Кремле ранее сообщили, что не будут уточнять, каким конкретно препаратом привился Путин. Песков заявил, что это известно лишь самому Путину и его врачу, который делал эту прививку. Песков при этом дал понять, что это одна из трех российских вакцин от коронавируса: «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского научного центра «Вектор» или «КовиВак», произведенная Центром имени Чумакова. Для вакцинации людей в возрасте старше 60 лет пока одобрены только «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В Кремле отметили, что все три российские вакцины абсолютно надежны, эффективны и безопасны.