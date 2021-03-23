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    23 марта 2021, 21:01

    Путин поставил прививку от коронавируса

    Наталья Жуковская

    Президент России Владимир Путин сделал прививку от ковида и чувствует себя хорошо, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    Путин поставил прививку от коронавируса

    «Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо», — сказал пресс-секретарь.

    После прививки Путина в среду, 24 марта, ждет полноценный рабочий день, добавил Песков.

    Какую именно вакцину выбрал президент — пока неизвестно, но точно отечественную, пишут СМИ.

    Кремль выразил надежду на рост вакцинации от коронавируса после прививки Путина. «Мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться», — говорил Песков.

    Также в Кремле объяснили, почему глава государтсва не стал вакцинироваться от коронавируса публично. Ему не нравится делать прививку от коронавируса перед камерами.