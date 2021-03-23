Путин поставил прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин сделал прививку от ковида и чувствует себя хорошо, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо», — сказал пресс-секретарь.

После прививки Путина в среду, 24 марта, ждет полноценный рабочий день, добавил Песков.

Какую именно вакцину выбрал президент — пока неизвестно, но точно отечественную, пишут СМИ.

Кремль выразил надежду на рост вакцинации от коронавируса после прививки Путина. «Мы рассчитываем, что темпы вакцинации будут ускоряться», — говорил Песков.

Также в Кремле объяснили, почему глава государтсва не стал вакцинироваться от коронавируса публично. Ему не нравится делать прививку от коронавируса перед камерами.