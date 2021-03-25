Исследования показали эффективность вакцины «ЭпиВакКорона»

Клинические исследования вакцины «ЭпиВакКорона», разработанной ГНЦ ВБ «Вектор», показали ее безопасность и эффективность для профилактики коронавируса. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Результаты исследований «ЭпиВакКороны», которые проводились в две фазы среди добровольцев в возрасте 18-60 лет, опубликованы в медицинском журнале «Инфекция и иммунитет». В Роспотребнадзоре отметили, что опубликованные материалы свидетельствуют об иммунологической эффективности и безопасности препарата.

Исследование проводилось в два этапа. В первом этапе приняли участие 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет. Он включал в себя «открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины».

Во втором этапе участвовали 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет, часть из которых для сравнения эффекта получила плацебо. После введения двух компонентов вакцины через 21 день после второй инъекции антитела к коронавирусу выработались у 100% добровольцев.

«ЭпиВакКорона» стала второй вакциной от коронавируса, которая прошла регистрацию в России. Первой стала вакцина «Спутник V». К концу недели, как ожидается, в гражданский оборот поступит и третья российская вакцина — «КовиВак».