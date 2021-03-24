Кремль рассказал о вакцинации Путина от коронавируса

Какую вакцину выбрал президент России Владимир Путин, знает только он сам и его врач. Он сделал прививку одним из трех российских препаратов.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости». Он подчеркнул, что президент чувствует себя хорошо после вакцинации.

«Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надежны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Песков сообщил, что президент не станет вакцинироваться на камеру, потому что ему это не нравится. Пресс-секретарь уточнил, что Путин и так большую часть своего рабочего времени уделяет продвижению вакцинации в стране, производству и поставкам препаратов и другим связанным с этой темой вопросам.

Песков также объяснил, почему Путин решил вакцинироваться от коронавируса именно сейчас. По словам пресс-секретаря, российский лидер планирует подойти к осени в активном режиме с точки зрения перемещений и неограниченного общения с людьми. Для этого нужно, чтобы к этому времени его иммунитет был на необходимом уровне.

В Кремле также выразили надежду, что темпы вакцинации от коронавируса в стране вырастут после того, как президент сделает прививку.