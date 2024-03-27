Власть 27 марта 2024, 19:44 Песков рассказал о бессонной ночи Путина после теракта в Crocus City Hall Песков: Путин перешел на круглосуточную работу после теракта в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин получал доклады руководителей силовых ведомств всю ночь после теракта в концертном зале Crocus City Hall. Об этом в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Отрывок интервью корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

Путин получал доклады руководителей силовых ведомств всю ночь после теракта в концертном зале Crocus City Hall, указал Песков. Он подчеркнул, что силовики сообщали президенту о ситуации до утра, а после с докладом о пострадавших прибыла вице-премьер Татьяна Голикова.

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«В такие минуты работа просто идет в круглосуточном режиме. В такие моменты не до сна никому, особенно главе государства», — подчеркнул Песков.

О постоянном контакте с президентом России Владимиром Путиным после теракта в Crocus City Hall заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он пояснил, что в задержании напавших на концертный зал боевиков приняли участие республиканские силовики. Кроме того, армия, пограничная служба и КГБ перекрыли государственную границу, чтобы не пропустить террористов.

Лукашенко пояснил, что сообщил эту информацию в ответ на заявления о том, что Путин задержался с обращением к россиянам после теракта.

«Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие», — подчеркнул он.

С обращением к россиянам и объявлением о национальном трауре в память о погибших в концертном зале Crocus City Hall Путин обратился в воскресенье.

Общее число погибших в результате теракта составило 140 человек, из которых трое умерли в больницах от полученных ранений.