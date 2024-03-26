26 марта 2024, 16:30
Лукашенко заявил о постоянных контактах с Путиным в ночь теракта в Crocus City Hall
Лукашенко рассказал о бессонной ночи Путина после теракта 22 марта
Спецслужбы России и Белоруссии действовали вместе при задержании боевиков, устроивших теракт в концертном зале Crocus City Hall. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил президент союзной республики Александр Лукашенко.
Он пояснил, что сразу после теракта в Подмосковье все приграничные районы Белоруссии перевели на усиленный режим безопасности на случай, если боевики попытаются попасть в страну. Для этого на дорогах выставили дополнительные посты военных и силовиков.
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«Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинско-российской границы», — добавил Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что находился на постоянной связи с президентом России Владимиром Путиным. Он пояснил, что раскрыл эту информацию, так как увидел критику в адрес российского лидера о долгом отсутствии реакции на теракт.
«Да мы сутки не спали вместе с Путиным! Что они знают об этом? Постоянное было взаимодействие. Когда надо было сказать, он вышел и сказал», — возмутился Лукашенко.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам на следующий день после теракта в Crocus City Hall и объявил о дне национального траура. Глава государства пообещал, что всех организаторов и исполнителей теракта ждет жестокое наказание.
Белоруссия
Александр Лукашенко
Россия
Владимир Путин
Стрельба в Crocus City Hall
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