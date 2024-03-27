Происшествия 27 марта 2024, 13:59 Один из пострадавших при теракте в Crocus City Hall скончался в больнице Мурашко: скончался один из пострадавших в теракте в Crocus City Hall РИА «Новости»

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Одного из пострадавших в теракте в Crocus City Hall не удалось спасти. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его процитировало РИА «Новости».

«К сожалению, один из пострадавших, ранее находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался, врачи сделали все возможное», — подчеркнул глава Минздрава.

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Он уточнил, что из больницы уже выписали 76 пострадавших при теракте в концертном зале. Среди них один ребенок. Еще 80 человек остались на стационарном лечении, в том числе шесть детей.

Председатель Социального фонда Сергей Чирков сообщил, что родственникам жертв теракта назначили 32 пенсии по случаю потери кормильца в беззаявительном порядке. По его словам, на горячую линию уже обратились 270 раз. Люди в том числе интересовались выплатами пособий на погребение и компенсации вреда здоровью.