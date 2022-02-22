Песков рассказал, когда Россия даст ответ на новые санкции

Прежде чем определить ответные меры на санкции Запада, Росси необходимо понять, как именно ограничения в отношении нее планирует ввести Евросоюз. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе одобрен новый пакет санкций в отношении РФ. Его предполагается ввести в связи с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

В этой связи у Пескова поинтересовались, намерена ли Москва принять ответные меры.

«Сначала нужно понять, о чем идет речь», — сказал представитель Кремля.

Ране стало известно, что в Евросоюзе пришли к соглашению относительно состава пакета санкций против РФ. Рестрикции было решено ввести после того, как 21 февраля президент России Владимир Путин сообщил о признании ДНР и ЛНР.

По имеющимся данным, ограничения коснутся 27 физических и юридических лиц и 351 депутат Госдумы в связи с положительным голосованием за признание независимости ДНР и ЛНР.

В свою очередь, Великобритания ввела санкции против пяти банков и трех российских бизнесменов — Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов.