Под санкции ЕС подпали более 350 российских депутатов и почти 30 физических и юридических лиц

В Евросоюзе пришли к соглашению по пакету санкций против России. Ограничения коснутся 27 физических и юридических лиц и 351 депутат Госдумы в связи с признанием РФ независимости ДНР и ЛНР.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что решение 27 стран — членов ЕС приняли единогласно. Его слова привело РИА «Новости».

«Единогласно договорились по первому пакету санкций против России», — заявил Ле Дриан на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

По словам последнего, ограничительные меры направлены на 351 депутата Госдумы и 27 физических и юридических лиц.

Ранее в Еврокомиссии выступили за санкции против причастных к «нелегальным действиям» в ДНР и ЛНР. Телеканал CNN уверял, что меры коснутся «политических деятелей, пропагандистов, военного персонала и финансовых организаций».

Накануне президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам заявил о необходимости признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. На состоявшейся 22 февраля пресс-конференции глава государства отметил, что Россия больше не могла терпеть геноцид в Донбассе.