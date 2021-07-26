Песков рассказал, что поможет решить территориальный спор России и Японии

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, что поставит точку в территориальном споре России и Японии. Заключение мирного договора поможет странам прийти к общему решению.

Песков отметил, что Россия продолжит доносить до Японии свою позицию по условиям заключения мирного договора на высшем уровне. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее японские власти выразили России протест в связи с поездкой премьер-министра Михаила Мишустина на Курилы, которые Япония считает своей территорией. Еще до прибытия Мишустина на остров Итуруп Япония призывала власти России отказаться от этой поездки.

Во время поездки на Курилы премьер-министр России сообщил, что на Курилах создадут свободную таможенную зону для улучшения экономической ситуации на островах. Правительство планирует освободить инвесторов, которые будут вкладываться в бизнес на островах, от налогов.

Ранее Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина обратить внимание на экономическую ситуацию на Курильских островах. Глава государства предложил вовлечь Японию в экономическую деятельность Курил.