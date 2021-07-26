Мишустин рассказал о создании на Курилах свободной таможенной зоны

Власти России обсуждают возможность создания на Курилах свободной таможенной зоны. Эти меры, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, позволят улучшить экономическую ситуацию на островах.

Мишустин отметил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным перспективу введения свободной таможенной зоны на Курилах. Об этом сообщил ТАСС.

Предполагается освободить инвесторов, которые будут вкладываться в бизнес на островах, от налогов. Мишустин отметил, что после возвращения из Дальневосточного федерального округа представит Путину предложения по льготам для инвесторов.

Ранее Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина обратить внимание на экономическую ситуацию на Курильских островах. Глава государства предложил вовлечь Японию в экономическую деятельность Курил. Президент напомнил, что Россия давно ведет с японскими партнерами переговоры по созданию необходимых условий для участников экономической деятельности на Курильских островах.