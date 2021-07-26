Япония выразит протест России из-за визита Мишустина на Итуруп

Японское правительство выразит протест России в связи с визитом премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

«Визит премьер-министра России на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии по северным территориями (так в Японии называют южные Курильские острова — прим. ред. ) и заслуживает глубочайшего сожаления. В ближайшее время правительству России будет выражен протест», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

По последним данным, российского посла уже вызвали в МИД Японии для выражения протеста. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Като отметил, что Япония по дипломатическим каналам не раз отправляла представления российской стороне с призывом отказаться от поездки Мишустина на Итуруп.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 26 июля, начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа Мишустина началась с посещения Курильского архипелага — он прибыл на Итуруп. Глава кабмина уже заявил, что российские власти обсуждают возможность создания на Курилах свободной таможенной зоны.

Ранее президент Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину обратить особое внимание в ходе поездки на Курильские острова. Российский лидер напомнил, что РФ давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию необходимых условий для участников экономической деятельности.