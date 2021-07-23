Путин анонсировал беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил

Российский президент Владимир Путин попросил премьер-министра РФ Михаила Мишустина обратить особое внимание на ситуацию на Курильских островах. Глава государства сообщил об уникальных и беспрецедентных предложениях по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курил.

«Скажу, что то, о чем мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности», — сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза перед поездкой Мишустина на Дальний Восток. Его процитировала газета «Известия».

Российский лидер выразил надежду, что после посещения премьером Дальнего Востока удастся окончательно сформулировать предложения и в итоге их реализовать.

Президент напомнил, что Россия давно ведет с японскими партнерами переговоры по созданию необходимых условий для участников экономической деятельности на Курильских островах.

В начале июля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российским властям непонятна реакция Японии на развитие Курильских островов. При этом нервная позиция Токио не способствует продвижению в переговорах о мирном договоре. Министр объяснил, что реакция японцев становится поводом для ответных жестких заявлений РФ и напоминаний о том, что южная часть Курил — неотъемлемая российская территория.

Россия и Япония по итогам Второй мировой войны и не подписали мирного соглашения. Японские власти претендуют на Южные Курилы. Хотя по итогам войны они перешли Советскому Союзу.