Песков оценил вероятность встречи Путина и Зеленского на полях G20

Предпосылок для встречи президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского в рамках G20 пока нет. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

«Пока предпосылок для такой встречи нет», — сказал он.

Провести переговоры с Владимиром Зеленским Владимиру Путину предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он призвал сделать это на нейтральной территории. Дмитрий Песков заявил, что такая встреча возможна только после того, как делегация переговорщиков «сделает всю домашнюю работу».

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк не исключил приезд президента Украины на G20, если там будет Владимир Путин. Саммит пройдет в Индонезии, сообщили «Известия».

Переговоры между Россией и Украиной приостановили в мае по инициативе украинской стороны. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что западные страны удерживают киевский режим от любых конструктивных шагов.