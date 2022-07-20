Украинским властям не дадут вести переговоры с Россией, пока к такому решению не придут американцы. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью RT и РИА «Новости».

Он выразил мнение, что в текущей ситуации вести переговоры с Украиной нет смысла. Министр вспомнил заявления западных политиков, что украинская сторона «должна победить на поле боя» и до этих пор не должна идти на переговоры.

«Я считаю, что все это, как говорят, в пользу бедных <…> И потому что не получится, и потому что они никогда не смогут сформулировать какие-то вещи, заслуживающие серьезного внимания серьезных людей. Мы это уже поняли», — заявил Лавров.

Он добавил, что страны Запада удерживают украинские власти от любых конструктивных шагов, а также накачивают оружием и заставляют использовать его все более рискованно.

«Они очень хотят сделать эту войну настоящей войной и столкнуть Россию с европейскими странами», — резюмировал глава МИД РФ.

Лавров отметил, что британцам и американцам это выгодно.