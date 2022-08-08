Кремль заявил об отсутствии предпосылок для переговоров Путина и Зеленского

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только после того, как переговорщики выполнят «домашнюю работу». Пока предпосылок для встречи нет. Также заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Что касается встречи на высшем уровне между президентами Путиным и Зеленским, то она возможна только после того, как всю домашнюю работу проделает делегация переговорщиков. Этот элемент тоже отсутствует. Поэтому необходимых предпосылок для упомянутой господином Эрдоганом встречи пока в настоящий момент нет», — сказал Песков. Его процитировало РИА «Новости».

При этом он заметил, что Кремль ценит усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации российско-украинского переговорного процесса. Однако делегация переговорщиков Украины «ушла с радаров».

Ранее Эрдоган предложил президенту России организовать встречу с Зеленским. По словам турецкого лидера, это можно сделать в Турции.