Путину предложили провести встречу с Зеленским в Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским в нейтральной зоне, в Турции. Об этом написало РИА «Новости».

Эрдоган выразил уверенность, что украинский конфликт можно решить за общим столом переговоров.

«Я напомнил господину Путину о возможности встречи с Зеленским в Турции. Мы продолжим говорить с Россией, чтобы принести мир как в глобальный, так и региональный мир», — сказал он.

Также турецкий президент выразил надежду, что итоги его переговоров с Путиным в Сочи окажутся продуктивными для всех сторон.

Накануне Путин провел встречу с Эрдоганом в Сочи. По ее итогам российский лидер заявил, что сотрудничество РФ и Турции со временем только укрепляется.

Также Путин призвал европейские страны поблагодарить Турцию за транзит газа из России.